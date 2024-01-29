دفن 35 شهيدا بمقابر جماعية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس

اضطر الأهالي في منطقة خان يونس في قطاع غزة إلى دفن 35 شهيدا في قبور جماعية داخل ساحات مجمع ناصر الطبي بعد أن تعذر دفنهم في المقبرة.

ووفقا لأحد المتطوعين الذين شاركوا بعملية الدفن، فقد اضطروا إلى دفن هؤلاء المواطنين بسبب قوات الاحتلال التي تقنص كل من يحاول أن يصل إلى المقابر التي لا تبعد كثيرا من هنا.

وقال أحد الكوادر الطبية للجزيرة إنه تم دفن أكثر من 150 شهيدا خلال الأيام الماضية داخل ساحات مجمع ناصر الطبي بسبب عدم مقدرة ذويهم على الوصول للمستشفى لإكمال إجراءات دفنهم.