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حركة نزوح مكثفة من منطقة مستشفى الشفاء نحو شرق مدينة غزة
رصدت كاميرا الجزيرة حركة نزوح مكثفة للأسر الفلسطينية من المنطقة الغربية من مدينة غزة وما حول مستشفى الشفاء إلى المناطق الشرقية من المدينة، عقب تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية نحو المنطقة.
وقالت إحدى النازحات للجزيرة "دخل علينا جنود الاحتلال من باب الشفاء. وحينما وصلوا مدرسة باب الرمال التي كنا بها أطلقوا علينا القذائف، تساندهم الطائرات بالقصف الجوي، مما أسفر عن سقوط 9 شهداء وعدد من الجرحى بينهم ابنتي، مما دفعنا للهرب ليلا خوفا على أرواحنا".
29/1/2024