حركة نزوح مكثفة من منطقة مستشفى الشفاء نحو شرق مدينة غزة

رصدت كاميرا الجزيرة حركة نزوح مكثفة للأسر الفلسطينية من المنطقة الغربية من مدينة غزة وما حول مستشفى الشفاء إلى المناطق الشرقية من المدينة، عقب تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية نحو المنطقة.

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