الجزيرة ترصد جهود البحث والإنقاذ في منطقة السوارحة بمدينة غزة

يواصل متطوعون البحث تحت أنقاض إحدى البنايات التي قصفها الاحتلال عن ناجين أو جرحى أو جثامين الشهداء في منطقة السوارحة التي تقع غرب منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة في تقرير أعده أشرف أبو عمره، مشاهد للمتطوعين وهم يخرجون جثث بعض الشهداء بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم أيام، وقال أحد المتطوعين "تم استهداف دار أبو مطوي التي كان بها أكثر من 40 ساكنا بصاروخ قوي جدا، وما زلنا نبحث عن البقية".

وعبّر بعض المواطنين عن خيبة آمالهم من عدم وجود أثر لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة أمامها، حيث واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية بشكل عنيف.