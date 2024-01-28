بعد قرار محكمة العدل.. واشنطن تواجه سؤالا أخلاقيا صعبا في مجلس الأمن

رغم صدور قرار من محكمة العدل الدولية يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فإن بنيامين نتنياهو ما زال يعول على الولايات المتحدة في تفريغ هذا القرار من مضمونه.

فقد أكدت إدارة جو بايدن التي تدعم حرب إسرائيل بشكل مطلق، أنها لا ترى ما يمثل إبادة جماعية في غزة، في حين تقول بريطانيا إن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا تعقد جهود وقف إطلاق النار.

ومع تزايد الانكشاف الأميركي أمام العالم، تواجه إدارة بايدن اختبارا صعبا يوم الأربعاء المقبل حيث سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة -بطلب من الجزائر- لبحث آلية تنفيذ قرار المحكمة.

تقرير: فوزي بشرى