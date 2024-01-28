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بسبب نقص الخيام.. نازحو مواصي رفح لا يجدون ما يقيهم البرد
يواجه النازحون في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة ظروفا صعبة كغيرهم بسبب موجة الطقس الباردة التي ضاعفت ما يعيشونه من معاناة.
ورصدت الجزيرة تكدس النازحين في خيام ضيقة من القماش والصفيح والبلاستيك هربا من البرد والمطر بعدما اكتظت مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بالنازحين.
ويعاني النازحون نقصا حادا في الطعام والشراب والخيام والدواء بسبب قلة دخول المساعدات للقطاع.
وتقول لجنة الطوارئ إنها بحاجة إلى 50 ألف خيمة على الأقل لسد حاجة النازحين.
تقرير: مؤمن الشرافي
28/1/2024