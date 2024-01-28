بسبب نقص الخيام.. نازحو مواصي رفح لا يجدون ما يقيهم البرد

يواجه النازحون في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة ظروفا صعبة كغيرهم بسبب موجة الطقس الباردة التي ضاعفت ما يعيشونه من معاناة.

اقرأ المزيد