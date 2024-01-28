مدة الفيديو 02 minutes 33 seconds
الجزيرة ترصد معاناة الفلسطينيين في الحصول على الغذاء بمدينة غزة
رصدت كاميرا الجزيرة معاناة آلاف الفلسطينيين أثناء توجههم إلى منطقة الدوار الكويتي في مدينة غزة للحصول على مساعدات غذائية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها مواطنو شمال قطاع غزة.
وتحدث بعض المواطنين لمراسل الجزيرة إسماعيل الغول عن انعدام المواد الغذائية الضرورية المتمثلة في الخبز والدقيق، وأنهم مجبرون للذهاب إلى الدوار الكويتي لإسكات جوع أطفالهم.
وقال أحد المواطنين إنهم معرضون للاستهداف بالقصف الإسرائيلي أثناء تنقلهم للحصول على هذه المساعدات و"لكن لا خيار أمامنا سوى الذهاب لإحضار الطعام لمن تبقى من أفراد عائلاتنا".
28/1/2024