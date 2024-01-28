الجزيرة ترصد معاناة الفلسطينيين في الحصول على الغذاء بمدينة غزة

رصدت كاميرا الجزيرة معاناة آلاف الفلسطينيين أثناء توجههم إلى منطقة الدوار الكويتي في مدينة غزة للحصول على مساعدات غذائية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها مواطنو شمال قطاع غزة.

وتحدث بعض المواطنين لمراسل الجزيرة إسماعيل الغول عن انعدام المواد الغذائية الضرورية المتمثلة في الخبز والدقيق، وأنهم مجبرون للذهاب إلى الدوار الكويتي لإسكات جوع أطفالهم.

وقال أحد المواطنين إنهم معرضون للاستهداف بالقصف الإسرائيلي أثناء تنقلهم للحصول على هذه المساعدات و"لكن لا خيار أمامنا سوى الذهاب لإحضار الطعام لمن تبقى من أفراد عائلاتنا".