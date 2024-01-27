قوات الاحتلال تمنع السكان من النزوح إلى الجزء الغربي من خان يونس

أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقطة تفتيش قرب جامعة الأقصى واعتقلت عددا من السكان خلال محاولتهم الذهاب إلى الجزء الغربي من مدينة خان يونس.

وقال شابان إن قوات الاحتلال اعتقلتهم خلال عبورهم وأطلقت الرصاص تحت أقدامهم ومنعت عنهم الشراب ثم طالبتهم بالعودة إلى مدارس الإيواء.

وكانت أصوات إطلاق الرصاص واضحة خلال محاولات السكان الانتقال إلى أقصى غرب المدينة. وقال مراسل الجزيرة إن عددا من جثث الشهداء ملقى على الأرض ولا يجد من يحمله.

تقرير: إسماعيل الغول