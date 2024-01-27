الجزيرة ترصد معاناة الفلسطينيين بدير البلح جراء تساقط الأمطار

رصدت كاميرا الجزيرة معاناة عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعد غرق خيامهم جراء تساقط الأمطار الغزيرة بالمنطقة.

ووفقا للتقرير -الذي أعده أشرف أبو عمرة للجزيرة- فقد زادت الرياح الوضع سوء حيث اقتلعت بعض الخيام ومزقت البعض الآخر، وقالت إحدى النازحات: "لا يوجد مكان جاف لنجلس فيه ونتناول الطعام، وبنتي ولدت طفلة قبل يوم، وهي مريضة وتحتاج حليبا ودواء ولا ندري كيف نتصرف".

ورصدت الكاميرا بكاء إحدى النازحات وهي تقول إن خيمتهم غرقت وأن زوجها يبحث منذ الفجر عن مكان جاف لينقل العائلة اليه.