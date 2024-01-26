نقص الكوادر الطبية بغزة يجعل الإصابات الخفيفة قاتلة

بالتزامن مع ازدياد أعداد الجرحى والمصابين جراء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يعاني القطاع من خروج أغلب مستشفياته عن الخدمة، وتناقص الكوادر الطبية بشكل كبير.

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