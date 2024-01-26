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نقص الكوادر الطبية بغزة يجعل الإصابات الخفيفة قاتلة
بالتزامن مع ازدياد أعداد الجرحى والمصابين جراء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يعاني القطاع من خروج أغلب مستشفياته عن الخدمة، وتناقص الكوادر الطبية بشكل كبير.
وبينما تجاوز عدد الجرحى والمصابين 63 ألف شخص بالقطاع، تعمل 3 مستشفيات فقط لخدمتهم، في حين لا يكاد يشكل الكادر الطبي 10% من العدد الذي كان موجودا قبل الحرب، مما يشكل خطرا على حياة المصابين، ويجعل الإصابات الخفيفة والمتوسطة قاتلة.
26/1/2024