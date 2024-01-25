بعدما أسدل الستار عليها.. الصدمة تدفع بايدن لإعادة الحديث عن حل الدولتين

منذ زيارته الأولى للمنطقة في يوليو/تموز 2022، وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بالمضي قدما في توسيع اتفاقات أبراهام، وأكد أن الوقت ليس مناسبا لتطبيق حل الدولتين قبل أن يجبره “طوفان الأقصى” على إعادة فكرة

فقد تجاوز بايدن -وفق تقرير للإعلامي فوزي بشرى- خلال رئاسته على كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين من قتل وحصار ومصادرة للأراضي والبيوت وتوسيع للاستيطان، لكنه صدم من الهزيمة التي ألحقتها المقاومة بإسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتفاقمت صدمة بايدن عندما تمكنت المقاومة من مواجهة الغزو العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة لأكثر من 3 أشهر، مما دفعه للحديث عن إمكانية إقامة دولة فلسطينية دون تحديد ملامح هذه الدولة.

وفي ظل المقاومة الشرسة والضغط الدولي المتزايد، فإن الحديث عن مستقبل الدولة الفلسطينية المأمولة لن يكون حكرا على الولايات المتحدة وحلفائها بعدما أصبحت المقاومة ركنا أساسيا في أي عملية سياسية مقبلة.