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تعرف تفاصيل مقتل جنود إسرائيليين في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 24 من ضباطه وجنوده وإصابة عشرات في المعارك بقطاع غزة خلال 24 ساعة. تفاصيل العملية نتعرف إليها مع صهيب العصا عبر الخريطة التفاعلية.
23/1/2024