القسام تعرض حطام طائرة "درون" للاحتلال بعد الاستيلاء عليها

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد حطام طائرة “درون” من طراز “ماتركس 600” تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القسام إنه تم الاستيلاء على الطائرة أثناء مهمة استخباراتية شرق جباليا البلد بقطاع غزة، وأظهرت المشاهد قيام أحد عناصرها باستعراض أجزائها ورموز مكتوبة عليها.

وكانت القسام أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن مقاتليها استولَوا على 3 طائرات "درون" إسرائيلية في مدينة غزة منها طائرتان انتحاريتان من نوع "ماعوز" وذلك جنوب حي الزيتون.