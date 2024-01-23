إسرائيل تتلقى ضربة هي الأقسى بعد 108 أيام من الحرب

تلقت إسرائيل ضربة موجعة بعد 108 أيام من القتال عندما سقط 21 ضابطا وجنديا في عملية معقدة نفذتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في مخيم المغازي.

وهذا العدد هو الأكبر الذي يعلن عنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا لكتائب القسام، فإن الجنود كانوا يفخخون بنايات شرقي المغازي على بعد 600 متر من السياج الفاصل في الرابعة عصرا.

وقال تقرير لجيش الاحتلال إن مقاتلي القسام ظهروا فجأة من بين الحقول واقتربوا لعشرات الأمتار ثم انسحبوا بعد تنفيذ الهجوم.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا اليوم بأنه الأصعب منذ بدء الحرب، في حين قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن ما حدث "ضربة قوية".

أما عضو مجلس الحرب بيني غانتس فقال إن من سقطوا في هذا اليوم من جنود الاحتياط هم الذين تركوا كل شيء من أجل الدفاع عن إسرائيل والرؤية الصهيونية.

تقرير: صهيب العصا