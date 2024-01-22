شاهد.. متطوعون ينتشلون جثث الشهداء المتحللة بمخيم المغازي في غزة

بثت شاشة الجزيرة مشاهد لجهود متطوعين يقومون بانتشال جثث شهداء تحللت تحت ركام المباني في مخيم المغازي وسط قطاع غزة المحاصر.

وقال أحد المتطوعين "توجد عشرات الجثث تحت الركام والأنقاض، ولم يحضر أحد لانتشال هذه الجثث التي تحللت" وأضاف "كنا ننتظر حضور فرق الإنقاذ أو البلدية أو الهلال الأحمر أو الدفاع المدني لتتعامل مع جثث الشهداء بدلا عن تركها في الشوارع لتنهشها الكلاب والقطط".

وأظهر الفيديو المتطوعين يعملون بأيديهم ولا يملكون معدات تعينهم على أداء مهمتهم، وأضاف آخر "لقد شهدت بعيني مقتل عائلة كاملة مكونة من 60 شخصا وما زالت جثثهم مدفونة تحت ركام منزلهم".