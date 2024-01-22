شاهد.. طائرات الاحتلال تستهدف مكان وجود فريق الجزيرة بتل الزعتر في مخيم جباليا

نقلت كاميرا الجزيرة مشاهد مروعة لاستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المكان الذي يوجد فيه فريق الجزيرة بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا.

وأظهر الفيديو سقوط بعض الشباب الذين كانوا بالموقع شهداء، كما أصيب بعضهم الآخر بإصابات تظهر أنها بليغة.

وتم نقل بعض المصابين من المنطقة باستخدام رافعة "شيول" إلى مكان وقوف سيارة الإسعاف التي لم تتمكن من الوصول إلى مكان القصف نسبة للدمار والركام.