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تواصل الاشتباكات والقصف الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر

أفاد مراسل الجزيرة بتواصل الاشتباكات والقصف المدفعي الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر وسط المدينة. مؤمن الشرافي رصد للجزيرة آخر التطورات.
22/1/2024