القسام تبث مشاهد جديدة لاستهداف آليات الاحتلال بجباليا البلد

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد جديدة من عمليات استهداف آليات الاحتلال المتوغلة بالمناطق الشرقية لجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف بعض مقاتلي القسام آليات عسكرية مختلفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف "الياسين 105" في مناطق مفتوحة ومن داخل مبان، بالتزامن مع معارك محتدمة ظهرت من خلال تبادل مكثف لإطلاق النار.

وختم الإعلام العسكري للقسام مقطع الفيديو بمشاهد لمخلفات آليات إسرائيلية تم استهدافها، إضافة لمخلفات معالجات جرحى الاحتلال.