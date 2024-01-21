غزاوية نازحة تغزل "الدفء" لأطفالها من الصوف البالي

مستغلة معرفتها بالغزل والحياكة، تقوم السيدة شاهيناز بكر -التي نزحت رفقة عائلتها من حي الشيخ رضوان بشمال قطاع غزة- بصناعة ما قد يعين أطفال أسرتها على قسوة البرد وشدته، مما توفر من صوف وخيط ملابس بالية.

وتحكي السيدة الستينية ما عاشوه من ظروف قاسية، بعد حياة كانت هانئة وسعيدة قبل الحرب، إذ استهدفت قوات الاحتلال حي الشيخ رضوان بالأحزمة النارية والقصف المكثف مما اضطرهم للهروب والنزوح المتكرر.

وتقول إنها وعائلتها خرجوا تحت وطأة القصف من دون ماء ولا طعام، وسلكوا طريق شاطئ البحر مشيا على الأقدام وفي رفقتهم سيدة مقعدة ونساء حوامل وأطفال حتى وصلوا إلى مكان نزوحهم في الجنوب.