تدمير منطقة تل الزعتر قبل انسحاب الاحتلال منها

دمرت قوات الاحتلال معظم المنازل في تل الزعتر شمال قطاع غزة قبل انسحابها من المنطقة. كما استهدف الاحتلال البنى التحتية وآبار المياه المغذية للمنطقة.