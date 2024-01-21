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استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لسيارة مدنية في رفح

استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في رفح جنوبي قطاع غزة.
21/1/2024