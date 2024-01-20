ضمت وزراء.. مظاهرات في 100 مدينة إسبانية لوقف الإبادة الجماعية بغزة

رصدت كاميرا الجزيرة خروج مئات الآلاف من المتظاهرين الإسبان في أكثر من 100 مدينة في كل أنحاء البلاد اليوم السبت؛ يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار ووقف ما وصفوها بـ”الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون الحكومة الإسبانية باتخاذ خطوات فعلية لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف وألحقت تدميرا واسعا بالقطاع الذي هجره أغلبية ساكنيه.

من جانبها هاجمت الوزيرة السابقة يوني بيلار الحكومة الإسبانية وقالت إنها بعيدة عن اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، في حين أنه "يجب عليها أن تدعم الدعوى القضائية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".

كما رفع المتظاهرون مطالب أخرى من بينها وقف التبادل التجاري مع إسرائيل خاصة في مجال العتاد الحربي.