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"منطقة منكوبة".. دمار هائل بمنطقتي التوام والـ17 شمال غرب غزة
رصدت الجزيرة حجم الدمار الهائل الذي خلّفه جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر انسحابه جزئيا من منطقتي التوام والـ17 شمال غرب غزة، في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على المناطق المتاخمة لهما.
وعاد مواطنون فلسطينيون -لأول مرة- لتفقد منازلهم المدمرة بالمنطقة منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أجمعوا على أن المنطقة باتت منكوبة وتغيرت تضاريسها بسبب الأحزمة النارية المكثفة.
2/1/2024