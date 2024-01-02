"منطقة منكوبة".. دمار هائل بمنطقتي التوام والـ17 شمال غرب غزة

رصدت الجزيرة حجم الدمار الهائل الذي خلّفه جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر انسحابه جزئيا من منطقتي التوام والـ17 شمال غرب غزة، في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على المناطق المتاخمة لهما.

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