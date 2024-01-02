أصوات من غزة.. نساء يمارسن دور الأمومة للنازحين

وسط حياة النزوح التي يعيشها نحو 90% من سكان قطاع غزة، تخرج قصص ووجوه تُخفّف من وطأة الظروف القاسية. من هؤلاء نساء يمارسن دور الأمومة بشكل واسع في محيط نزوحهن.