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أصوات من غزة.. نساء يمارسن دور الأمومة للنازحين

وسط حياة النزوح التي يعيشها نحو 90% من سكان قطاع غزة، تخرج قصص ووجوه تُخفّف من وطأة الظروف القاسية. من هؤلاء نساء يمارسن دور الأمومة بشكل واسع في محيط نزوحهن.
2/1/2024