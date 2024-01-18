شاهد.. القسام تستهدف جنودا وآليات للاحتلال شرقي غزة

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد جديدة من عمليات استهداف آليات الاحتلال المتوغلة شرق حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد خروج بعض مقاتلي القسام من فوهة أحد الأنفاق قبل استهداف إحدى الآليات العسكرية، فضلا عن استهداف آلية ثانية بقذيفة "الياسين 105" ثم الاشتباك مع قوات راجلة إسرائيلية.

وختم الإعلام العسكري للقسام مقطع الفيديو بمشاهد وصول سيارات الإسعاف وطائرات الاحتلال لنقل القتلى والجرحى من المكان.