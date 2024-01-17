الاحتلال ينبش قبور الموتى في مقبرة بخان يونس

أظهرت صور للجزيرة قيام آليات الاحتلال بنبش قبور الموتى في مقبرة الحي النمساوي، الصحفي اسماعيل أبو عمر رصد أثار الدمار في المقبرة.