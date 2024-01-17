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الاحتلال ينبش قبور الموتى في مقبرة بخان يونس

أظهرت صور للجزيرة قيام آليات الاحتلال بنبش قبور الموتى في مقبرة الحي النمساوي، الصحفي اسماعيل أبو عمر رصد أثار الدمار في المقبرة.
17/1/2024