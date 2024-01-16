20 شهيدا بغارة إسرائيلية على منطقة الصبرة بمدينة غزة

بثت كاميرا الجزيرة آثار الدمار الذي لحق بمبنى سكني في منطقة الصبرة بمدينة غزة عقب غارة إسرائيلية تسببت في سقوط 20 شهيدا معظمهم من الأطفال، ووفقا لفرق الدفاع المدني لا تزال جثث 3 شهداء تحت ركام المنزل.

وتحدث شهود عيان عن قوة الضربات الصاروخية التي استهدفت المبنى السكني، وقالت سيدة ستينية إنه من الصعب عليها وصف حالة الرعب وقساوة المشاهد التي خلفها القصف الإسرائيلي حيث تناثرت الأشلاء في كل مكان.

وأظهر الفيديو دماء الشهداء التي تطايرت على جدران المنازل المجاورة من قوة القصف الصاروخي.

ووصف أحد أفراد عائلة الشهداء كيف استشهد إخوته وأمه، مؤكدا أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين والأطفال.