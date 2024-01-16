الاحتلال يقتحم شقة أسير فلسطيني برام الله متهم بتنفيذ هجوم مسلح

دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة الأسير الطبيب أيسر البرغوثي -فجر اليوم الثلاثاء- بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وقامت بالتحقيق مع عدد من أفراد أسرته والعبث بمحتوياتها.

ووضعت القوات علامات وإشارات على جدران الشقة وهو الأمر الذي تقوم به عادة قبل تفجير منازل وشقق المتهمين بتنفيذ عمليات. وكان البرغوثي قد تم اعتقاله منذ 9 أيام بتهمة تنفيذ هجوم عند وادي عيون الحرامية شمال مدينة رام الله في السابع من الشهر الجاري