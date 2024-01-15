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مدة الفيديو 00 minutes 35 seconds
00:35
شاهد.. المقاومة تقصف بلدة سديروت بالصواريخ
بثت قناة الجزيرة مقطع فيديو لما قالت بلدية سديروت إنه اعتراض لـ5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من داخل قطاع غزة.
15/1/2024