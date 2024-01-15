شاهد.. المقاومة تقصف بلدة سديروت بالصواريخ

بثت قناة الجزيرة مقطع فيديو لما قالت بلدية سديروت إنه اعتراض لـ5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من داخل قطاع غزة.