في اليوم الـ100 للحرب.. القسام تدك أسدود بالصواريخ

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقاطع فيديو لقصف بلدة أسدود في غلاف غزة برشقة صاروخية، وذلك في اليوم الـ100 لبدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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