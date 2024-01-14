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في اليوم الـ100 للحرب.. القسام تدك أسدود بالصواريخ
نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقاطع فيديو لقصف بلدة أسدود في غلاف غزة برشقة صاروخية، وذلك في اليوم الـ100 لبدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت القسام إنها قصفت أسدود برشقة صاروخية من طراز "مقادمة إم 57" ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
كما حمل الفيديو عنوان "100 يوم من المعركة، أسدود تحت خط النار ولدينا مزيد"، ويظهر لقطات للصواريخ قبل وبعد إطلاقها من منصاتها باتجاه مستوطنة أسدود.
14/1/2024-|آخر تحديث: 14/1/202410:50 م (بتوقيت مكة المكرمة)