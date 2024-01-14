عشرات الشهداء في قصف منزل عائلة قاسم بحي الدرج وسط غزة

نقلت الجزيرة مشاهد الدمار التي طالت منزلا يتبع عائلة قاسم في حي الدرج وسط مدينة غزة، حيث كان السكان يواصلون البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

وكان البيت المكون من 3 طوابق يضم 3 عائلات نازحة، وقد دمر بالكامل، وقال أحد الشهود إن 80 شخصا كانوا بداخله، مشيرا إلى أن غالبيتهم استشهدوا جراء القصف.

وقال السكان إن إسرائيل تستهدف كافة المعدات التي تُستخدم لرفع الأنقاض وإنقاذ المفقودين من تحت الأنقاض.

تقرير: إسماعيل الغول