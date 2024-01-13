كاميرا الجزيرة ترصد اللحظات الأولى لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس

بثت قناة الجزيرة اللحظات الأولى لوصول تعزيزات الآليات العسكرية والحربية الإسرائيلية في بداية عملية اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية، وكانت قد سبقتها القوات الخاصة إلى ساحة المخيم وحاصرته.

ويأتي الدفع بهذه التعزيزات العسكرية الإسرائيلية نحو المخيم في إطار عملية عسكرية جديدة، وأثناء إعداد مراسل الجزيرة للتقرير سمعت أصوات انفجارات واشتباكات بين المقاومة والقوات الإسرائيلية في أماكن أخرى من المخيم.

يذكر أنه قبل أقل من أسبوعين شهد المخيم عملية اقتحام من قبل القوات الإسرائيلية اعتقل خلالها 4 مقاومين، في حين أسفر اقتحام -اليوم السبت- عن وقوع إصابة واحدة، فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة.