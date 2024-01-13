شاهد.. انفجارات وقصف عنيف بمحيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

نقلت كاميرا الجزيرة صور الدمار والحرائق الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة طوال الساعات الماضية على محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح في قطاع غزة حيث سقطت قذائف مدفعية قرب المستشفى.

وأظهر الفيديو -الذي أعده الصحفي أشرف أبو عمرة للجزيرة- قيام القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة جنوب مخيم المغازي بنسف عدد من منازل المواطنين، إضافة إلى تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق المنطقة الوسطى ومحيط المستشفى بكثافة، في حين تركز القصف المدفعي في منطقة شرق دير البلح ومنطقة الزوايدة.

كما أظهر الفيديو الدمار الناجم عن قصف إسرائيلي على المنطقة المحاذية لشارع صلاح الدين، في حين قامت قوات الاحتلال بإعادة تموضعها في منطقة "محيط المصدر" التي لا تزال تشهد اشتباكات عنيفة ومواجهات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في هذه المنطقة.