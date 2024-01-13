رفض أغلب دول مجلس الأمن الدولي التهجير القسري لسكان غزة

إجماع واضح بين الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي دون استثناء على رفض أي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.