الجزيرة تنقل حالة الدمار التي خلفها الاحتلال وسط مدينة خان يونس

تعرض شارع البحر (وسط مدينة خان يونس) لتدمير كبير جراء استهدافه من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت الجزيرة صورا تظهر تصاعد ألسنة الدخان الناجمة عن القصف في منطقة "أبو حميد" القريبة من الشارع.

كما نقلت حالة الدمار الواسع التي طالت المكان بسبب الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال طوال ليل الجمعة وصباح السبت.

وظهرت أصوات إطلاق رصاص كثيف في المنطقة، وقال أحد السكان إنهم يمنعون الناس من مغادرة بيوتهم خشية القتل.