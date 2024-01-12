شاهد.. سرايا القدس تفجر حقل ألغام بآليات وجنود الاحتلال في غزة

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقاطع فيديو لعملية تفجير حقل ألغام واستهداف خط مسير قوات مشاة لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب وشرق مدينة غزة.

وأظهرت المقاطع رصد واستطلاع حركة دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا وناقلات جند عبر طريق إمداد تستخدمه قوات الاحتلال المتوغلة بريا جنوب شرق لواء غزة، إضافة إلى تجهيز حقل ألغام تمهيدا لتفجير طريق الإمداد المرصود، ثم بعد ذلك تظهر عملية تفجير الدبابات وناقلات الجند.

كما أظهر الفيديو رصد مجموعات من مشاة جنود الاحتلال خلال تنقلهم عبر الأراضي الزراعية ودخولهم منازل ثم عملية استهدافهم بمدافع الهاون وصواريخ الـ107 من قبل عناصر سرايا القدس.