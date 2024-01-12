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سكان البريج يروون للجزيرة تفاصيل اعتداءات قوات الاحتلال عليهم
رصدت الجزيرة شهادات ناجين من القصف الذي شنه الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، والذي تعرض سكانه للتنكيل من جانب قوات الاحتلال بما في ذلك النساء.
وقالت إحدى سكان المخيم إن قوات الاحتلال طلبت من النساء الخروج من المدرسة التي نزحوا إليها، مؤكدة أنهم قيدوها وعصبوا عينيها وفتشوها تفتيشا ذاتيا.
وأضافت أنهم أخذوها في شاحنة إلى منطقة مجهولة أمضت فيها يوما كاملا، وعندما علموا أنها تحمل الجنسية المصرية تركوها تعود إلى المخيم سيرا على الأقدام.
12/1/2024