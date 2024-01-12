سكان البريج يروون للجزيرة تفاصيل اعتداءات قوات الاحتلال عليهم

رصدت الجزيرة شهادات ناجين من القصف الذي شنه الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، والذي تعرض سكانه للتنكيل من جانب قوات الاحتلال بما في ذلك النساء.

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