رغم الدمار.. عودة أسر إلى منازلها بأبراج الشيخ زايد في بيت لاهيا

بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو لمشاهد عودة عشرات الأسر الفلسطينية إلى منازلها بأبراج الشيخ زايد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، رغم الدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال بتلك الأبراج التي كانت تؤوي آلاف السكان.

وأظهر الفيديو الدمار الذي حل بمسجد الشيخ زايد، في حين قال أحد العائدين لمراسل الجزيرة، إنهم عادوا بحثا عن فرص العيش مرة أخرى في منازلهم بدل ما يلاقونه من معاناة في الخيم والمدارس والطرقات، إلا أنهم وجدوا المباني مدمرة ولا يوجد فيها كهرباء ولا ماء.