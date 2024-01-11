عشرات الشهداء والجرحى في قصف منزل بحي الصبرة جنوب غزة

نقلت الجزيرة مشاهد نقل السكان جثث شهداء ومصابين سقطوا في قصف إسرائيلي لمنزل مأهول بالسكان في منطقة الصبرة جنوبي قطاع غزة.

وقال أحد الناجين إن دبابة إسرائيلية قصفتهم ثم أطلق الجنود عليهم الرصاص بشكل عشوائي، مشيرا إلى أن نحو 100 سقطوا بين شهيد وجريح.

وسقط شهداء وجرحى أيضا في قصف الاحتلال عددا من المدنيين خلال انتظارهم قوافل مساعدات إنسانية جنوبي القطاع.

تقرير: إسماعيل الغول