شاهد.. دمار كبير بمخيم النصيرات عقب غارة إسرائيلية

وثقت مقاطع فيديو بثتها “الجزيرة “الدمار الذي لحق بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة ومبنى في مدخل المخيم مما أحدث دمارا كبيرا في منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وقال أحد المواطنين -في الفيديو الذي أعده للجزيرة الصحفي أشرف أبو عمرة- إن قوات الاحتلال أنذرت السكان بإخلاء المكان عبر إسقاط المنشورات بالذهاب إلى "المناطق الآمنة"، وعندما عاد السكان لمنطقتهم وجدوا منازلهم وقد دمرت تماما، مما يؤكد حسب قوله أن إسرائيل تستهدف المدنيين الآمنين.

وبينما كان الصحفي أبو عمرة يعد تقريره، سمع صوت إطلاق قذائف من المقاتلات الحربية الإسرائيلية اكثر من مرة في موقع آخر من المخيم.