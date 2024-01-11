الكاميرا توثق اللحظات الأولى لاستهداف منزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

بثت شاشة الجزيرة مشاهد فيديو للحظات الأولى لقصف الطيران الإسرائيلي منزلا ملاصقا لمستشفى الشهداء بدير البلح في مدينة غزة.

وأظهر الفيديو -الذي أعده الصحفي أشرف أبو عمرة للجزيرة- جهود طواقم الإسعاف وهم يحاولون إخراج الجرحى والشهداء من تحت أنقاض المنزل المدمر، الذي يقع في بناية مقابلة لبوابة مستشفى الشهداء وخلفه ساحة كانت تؤوي مئات النازحين.

ونقلت الكاميرا مشاهد لازدحام طرقات المستشفى بالمواطنين وهم ينقلون جثث الشهداء والجرحى لتلقي الإسعافات، إضافة إلى الأطباء والمسعفين وهم يعالجون الجرحى على أرض المستشفى بسبب العدد الكبير للمصابين.