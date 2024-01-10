مدة الفيديو 06 minutes 03 seconds
ماذا يحمل بلينكن في جولته الجديدة إلى المنطقة؟
عاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددا للمنطقة منذ حرب إسرائيل على غزة، حيث يحمل خلال زيارته لإسرائيل -من وجهة نظر الفلسطينيين- “رجاءات أكثر منها طلبات” وذلك بعد زيارة دول عربية وإقليمية.
وحملت زيارة بلينكن للمنطقة عنوان "عدم توسيع رقعة الحرب"، ليتساءل الإعلامي فوزي بشرى -في تقريره لقناة الجزيرة- "هل المطلوب التحوط من توسع الحرب أم وقفها بعد مجازر وصفتها جهات حقوقية بأنها ترقى إلى أنها إبادة جماعية لشعب؟".
تقرير: فوزي بشرى
10/1/2024