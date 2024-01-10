ماذا يحمل بلينكن في جولته الجديدة إلى المنطقة؟

عاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددا للمنطقة منذ حرب إسرائيل على غزة، حيث يحمل خلال زيارته لإسرائيل -من وجهة نظر الفلسطينيين- “رجاءات أكثر منها طلبات” وذلك بعد زيارة دول عربية وإقليمية.

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