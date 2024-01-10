كاميرا الجزيرة ترصد لحظة قصف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

رصدت كاميرا الجزيرة مشاهد للحظات الأولى لاستهداف غارة إسرائيلية لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح في قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأظهر مقطع الفيديو -الذي أعده للجزيرة الصحفي أشرف أبو عمرة- حالة الرعب والهلع التي سادت بين المواطنين الذين لجؤوا للمستشفى، والدمار الكبير الذي لحق ببعض مرافقه.

كما أظهرت الكاميرا التدمير الكامل لبوابة المستشفى وإحدى البنايات المجاورة للمستشفى التي استهدفها القصف الإسرائيلي، وجهود المواطنين لإخراج جثث الشهداء وإنقاذ الجرحى ونقلهم إلى قسم الاستقبال الذي تضرر أيضا جراء الغارة.