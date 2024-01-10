حمدان: أسرى إسرائيل لن يعودوا إلا بشروط المقاومة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان -في مؤتمر صحفي- إن أسرى إسرائيل لن يعودوا أحياء إلى عائلاتهم ما لم تستجب حكومة الاحتلال لشروط المقاومة، وأولها الوقف الشامل للعدوان على القطاع

وأضاف -في المؤتمر الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت- أن قوات الاحتلال لم تدَع جريمة إلا وارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي بمساندة الولايات المتحدة الأميركية.

ووصف حمدان الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"الكارثي بمعنى الكلمة"، وقال من لم يمت بالقصف والحرق والقنص مات بالجوع والعطش والمرض، وكلها باتت أسلحة صهيونية أميركية تستخدم ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أن "هذا الوضع يجعلنا ننتظر من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية سيغريت كاخ المعينة حديثا تحركات فعالة تنهي معاناة الفلسطينيين، خاصة مناطق شمال غزة التي وصلت حد المجاعة الفعلية".

ورأى القيادي في حماس أن استخدام الإدارة الأميركية لحق لنقض (الفيتو) مؤخرا لتعطيل وقف العدوان على غزة هو استمرار لجهودها في العبث بالقوانين والأنظمة الدولية لصالح دولة الاحتلال، ودعا محكمة العدل الدولية لعدم الرضوخ للضغوط الأميركية التي تسعى لتعطيل عملها ضد الاحتلال.