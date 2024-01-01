صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رشقة صاروخية للقسام

دوّت صفارات الإنذار في مدينة يافا داخل الخط الأخضر، بعد أن رشقت كتائب القسام بأكثر من 20 صاروخا مناطق وسط إسرائيل وجنوبها، بينها منطقة تل أبيب الكبرى.