شاهد.. جثامين متحللة بشوارع حي الشيخ رضوان عقب انسحاب قوات الاحتلال

بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو لحي الشيخ رضوان بمدينة غزة عقب الانسحاب الإسرائيلي أوضحت حجم الدمار بمنطقة مدرسة الموهوبين التي كانت تؤوي آلاف النازحين وقد سوّتها الغارات الإسرائيلية بالأرض تماما.

كما أظهرت الكاميرا في محيط المدرسة وسوق حي الشيخ رضوان -المدمرين تماما- جثامين متحللة لبعض الشهداء الذين كانت قوات الاحتلال تستهدف كل من يقترب منهم بالقنص، كما قصفت العيادة الوحيدة بالحي التي كانت تقدم العلاج للمواطنين، ودمرت البيوت.