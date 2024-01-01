شاهد.. أمنيات أهالي غزة في العام الجديد

التقت كاميرا الجزيرة مع عدد من أهالي قطاع غزة ليعبروا عن أمنياتهم في العام الميلادي الجديد. من أمنياتهم انتهاء الحرب والعودة إلى مدنهم ومنازلهم التي هجروا منها.